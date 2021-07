V Cankarjevem domu so si lansko poletje, ko so kovidni ukrepi že hromili kulturne prireditve, zamislili manjši cikel, vsebinsko vezan na glasbo, ples in gledališče, da bi vsaj nekako ohranili stik s svojimi obiskovalci. Znotraj tega butičnega cikla, ki je ime dobil po njihovi »mali terasi« ob Klubu CD (dogodki so v klubu, druženja na terasi, nekaj projektov pa bo tudi v Parku Sveta Evrope pred glavnim vhodom), so potem izpeljali nekaj dogodkov, hkrati pa ugotovili, da bi to veljalo ohraniti. Že drugi julij zapored pri njih tudi ne gostuje Ljubljana Festival, ki zaradi kovidnih razmer raje organizira dogodke na prostem.

Mladi talenti in legende Cikel so pričeli sinoči z obetavnim mladim Duom Dendrocopos, ki ga sestavljata slovenska tolkalca Jan Čibej in Luka Poljanec, že nocoj pa bo nastopil sloviti romunski violinist in skladatelj Alexander Balanescu, vodja legendarnega avantgardnega Balanescu Quarteta. V Sloveniji smo ga že poslušali v različnih zasedbah, tokrat prihaja kot solist, obljublja pa tako skladbe iz klasičnega repertoarja in sprehod po zapuščini romunske glasbe kot tudi improvizirane vložke. Balanescu je po študiju na slovitem kolidžu Julliard School v New Yorku konec 70. let prejšnjega stoletja postal vodja zasedbe Michael Nyman Band, leta 1987 pa je ustanovil godalni kvartet pod svojim imenom; svetovno prepoznavni so postali s priredbami elektronskih skladb zasedbe Kraftwerk. Pri nas je že nastopil s svojim kvartetom, slišali smo ga s kultno madžarsko zasedbo Muzsikas, na odru se je družil tudi z našim tolkalcem in bobnarjem Zlatkom Kaučičem. Cikel bosta jutri nadaljevala violinistka Anja Bukovec in pianist Jaka Pucihar. Gibala se bosta skozi filmsko glasbo, afrokubanske plesne ritme, izvedla pa bosta tudi Histria et Amor, suito po ljudskih motivih iz slovenske Istre, pod katero se podpisuje skladatelj Andrej Makor.

Jazzovski vložek Kar se tiče glasbe, bo do konca julija Mala terasa gostila še kitarista, skladatelja in producenta Chrisa Eckmana, kitarista Jureta Cerkovnika, pa tudi zanimivo ameriško zasedbo Julian Lage Trio, ki jo vodi Julian Lage, eden najprodornejših kitaristov svoje generacije. V Slovenijo prihaja drugič, prvič je bil tu pred dvema letoma, ko je sodeloval v Bagatelles Marathon skladatelja Johna Zorna na Jazz festivalu Ljubljana. Čakajo nas še nastopi pianista Urbana Staniča, legendarnega jazzovsko-avantgardnega kitarista in skladatelja Marca Ribota z newyorško zasedbo Ceramic Dog, 27. julija pa bo cikel sklenil koncert ljubljanske zasedbe AKA Neomi, ki jo vodi vokalistka in avtorica skladb Saša Vipotnik.