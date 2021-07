Dobri oče Praslovan in divja reka

Odkar vem zase, mame in očetje in tete in strici in sosede in sosedje in kar je še teh odraslih oseb, da ne rečem dobrih ljudi, po pravilu skočijo v zrak in zaženejo vik in krik v hipu, ko majhne otroke v igri zanese h kakšni vodi, reki, jezeru ali morju. »Pazi, val!« »Ne hodi k vodi, sem ti rekla!« Vedno je kje kakšna teta, ki žuga s prstom, kako so tolmuni nevarni, ker da so v njih smrtonosni vrtinci, kako je Drava močna kot buldožer – v sekundi te odnese od Maribora do Ptuja, potem pa še v tri krasne – ter kako človek v Trojiškem jezeru zlahka utone, ker da so spodaj trave z lovkami, ki te potegnejo nase, adijo.