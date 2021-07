Vladni ukrep pisan na kožo Novi univerzi, 2.

Naslov članka z zgornjim naslovom (Dnevnik, 2. 7. 2021) je v celoti zavajajoč in pri povprečnem bralcu časnika Dnevnik vzbuja vtis odločitve, ki je diametralno nasprotna odločitvi, ki jo je v resnici sprejela KPK. Dejstvo je, da je KPK v zvezi s sprejemanjem sprememb zakona o visokem šolstvu odločila aprila letos in postopek ustavila, saj ni potrdila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kar pisec članka zamolči, je zaključek KPK, da po vseh prejetih pojasnilih ni mogoče ugotoviti, da bi šesti protikoronski zakon v delu sprememb zakona o visokem šolstvu deloval v korist zgolj določenemu visokošolskemu zavodu (tj. Novi univerzi). Nova univerza vnovič tudi pojasnjuje, da sporni člen PKP6 ni bil predmet strokovne pravne debate pri ministrici dr. Kustečevi.