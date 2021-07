Samo ZDA so tista moč, ki ne prepušča Slovenije ruskemu vplivu. In zbeganemu, politično in izkustveno nezrelemu Šarcu, ki se je mučil s Toninom, se naenkrat zasveti luč in na veliko presenečenje vseh Levica vstopi v Šarčevo koalicijo. Na željo največjega veleposlaništva. Američani so preprečili prorusko Janševo vlado in »svinjanje« po slovenskem narodu s strani Hojsa že pred tremi leti. In Šarec, ki je s prišepetovalci hotel naivno izsiliti izredne volitve, je pa zgolj Janši podaril oblast, je naredil največjo politično neumnost v 30 letih slovenske države in Slovenijo zavil v najbolj temačno, konfliktno, uničevalno, trpeče in »svinjsko« obdobje.

Tako kot je Šarec nezasluženo dobil podarjeno oblast, tako jo je tudi zapravil. Pa s tem ne bi bilo nič narobe, ker se je Šarec pokazal kot nesposoben biti na oblasti in kot slab vladar. Vrag je v tem, da je z odstopom pripeljal na oblast pošastnega Janšo, ki nas je s svojimi pastirji zaprl v »oboro svinj«. Kako globoko smo padli v nemoralnosti in tolerantnosti, da nas ne prizadene več niti poniževanje Janševega notranjega ministra Hojsa, ki nas ima za svinje, ker smo proti Janševemu uničevanju države! Ker Hojs ruši meje dopustnega še naprej, ima zdaj za svinjo še EU-birokrata, ki nasprotuje Janši. Da, za Janševo vlado smo mi navadni državljani svinje, njihovi neonacisti pa biseri. Kam smo prišli. Po dobrem letu Janševega vladanja smo postali »svinjski« narod, ker dovolimo, da nas žali in ponižuje en Hojs, Janša pa se s tem strinja.

Absurd stanja lahko presekajo samo Američani tudi s pomočjo Bruslja, dolgoročno pa moramo sami preprečiti takšen absurd vladanja. To je možno doseči dokaj enostavno, z uvedbo obvezne volilne udeležbe. Če jo lahko ima na svetu več kot 30 držav, tudi Avstralija, Argentina, Brazilija, v Evropi Belgija, Luksemburg, Liechtenstein, Grčija, Turčija, Ciper, delno Francija, Švica, Italija…, potem lahko imamo obvezno volilno udeležbo najprej kot državljansko dolžnost in šele nato kot pravico tudi v Sloveniji. Zdaj pri nas ne hodi na volitve skoraj polovica volilcev in zato imamo takšno stanje. Ko bo na volitvah 90 odstotkov volilcev, nam ne bo več treba trpeti poniževanja. Če bomo v večini zahtevali to malo spremembo volilne zakonodaje, potem bomo poslance prisilili v to, ker jaz ne želim več trpeti svinjanja po Sloveniji in Slovencih.

Anton Peinkiher, Ljubljana