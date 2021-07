Brez take podpore ne bi bil »edini pravi osamosvojitelj« niti minister za obrambo niti predsednik vlade, ki nas pelje v avtokracijo in sramoti pred celim svetom. Pa smo vse to slutili, potem vedeli in svarili. Vsa leta očitno premalo in zdaj zaman. Pahor ponavlja puhlice, da Janša dela dobro, da vlada med predsedovanjem ne sme pasti in o sodelovanju in sodelovanju ter sodelovanju. Predstavljate si očeta, ki ima veliko otrok. Eden med njimi, psihopatsko strukturiran, druge ustrahuje, z njimi manipulira, uveljavlja samo sebične cilje, jih sramoti pred sosesko, oče pa namesto zaščite daje nasvete: »Sodelujte z bratom.« Se zaveda, pri čem naj sodelujejo?

Janša si upa. Vedno več. Včasih je bil »kalimerovska« žrtev, če ni dosegel želenega, zdaj, ko ima skoraj popolno oblast, pa za posledice svojih slabih ukrepov obtožuje nasprotnike. Bojim se jeseni. Na vprašanje, ali so analizirali napake pri vodenju epidemije, da ne bo Slovenija ponovno v svetovnem vrhu umrljivosti, je malomarno odvrnil, da so jih vsak teden sproti. Napak očitno ni bilo in tudi ne samokritičnih spoznanj, ki bi pomagala v prihodnje. (Preiskovalna komisija DZ, ki preučuje vladno ukrepanje, je začela zaslišanja. Zanimiva so strokovna stališča Eržena, Fafangla in Sočanove, epidemiologov, ki so za epidemije edini usposobljeni, o dosedanji neprimerni komunikaciji z javnostjo in o neprimernih ukrepih. Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine, s katero je Janša mimo zakonodaje nadomestil NIJZ, pa vlado in sebe bolj ali manj zagovarja.)

Janša si vedno več nekontrolirano upa. Že nekaj časa napada tudi tuje politike in novinarje, ki se srečujejo z njegovimi primitivnimi zapisi in reakcijami, zadnje dni pa se je vse še poglobilo. Teorija zarote o naših medijih, novinarjih in njihovih povezavah je negativno presenetila tuje novinarje, o povezavi med pravosodjem in političnimi strankami pa povzročila škandal. Podpredsednik evropske komisije Nizozemec Frans Timmermans se z Janšo ni hotel slikati, njegova šefinja Ursula von den Leyen pa je Janši odpredavala nekaj osnovnih lekcij o demokraciji. Janšev madež se je še povečal, ko je s čivkom ukazal Timmermansu in drugim nizozemskim politikom, naj utihnejo, ker so se »nizozemski vojaki, ki so imeli nalogo, da ščitijo varno območje Srebrenice, zabavali med ubijanjem 8000 moških…«. Kot da bi bili ti politiki krivi za to. Analogno bi moral Janša umolkniti zaradi domobranskih zločinov. Odstopljeni Hojs, ki je z Janšo tekmoval v neotesanosti, že težko najde izgovore za vse »svoje svinje«. Pahor meni, da bi se moral opravičiti. Protestnikom? Ne, samo predstavniku evropske birokracije.

Kaj Janšo vodi v takšno toksičnost? Leta priprav in nestrpnega čakanja na »pravi« trenutek? Zavedanje, da se mu bliža »labodji spev«? Ali pa sta starost in psihopatologija naredili svoje. Kakor koli, posledice za nas in našo državo so slabe. Ko je Rupel hotel v Odmevih zmanjšati njihov pomen in uporabil projekcijo, mu je naša bivša komisarka Violeta Bulc nalila čistega vina o dobrem informiranju in demokratičnem delovanju politikov EU. Razkrila ga je, razbila in osmešila.

V senci predsedovanja ne smemo spregledati, kaj se dogaja doma. Vlada je poslala v DZ kup »nujnih«, slabo pripravljenih zakonov. Koalicija s SNS in manjšincema ji v funkciji glasovalnega stroja ponižno sledi, prav tako »opozicijska« DeSUS. Stranka na tak način deluje proti večini upokojencev. Sprašujem predsednika Jasniča, kdaj bo iz statuta stranke odstranil zavzemanje za vrednote NOB, ker na vso moč služijo stranki, ki brani, časti in podpira neonaciste. Saj res, še večja sramota, ima jih tudi v svojih vrstah.

Polona Jamnik, Bled