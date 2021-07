Nepreslišano: Robert Ljoljo, predsednik uprav Leka in Novartisa v Sloveniji

V splošnem lahko rečemo, da se premikamo iz enostavnejših zgodb v bolj kompleksne; enostavnejše pa prevzemajo druga podjetja v skupini. Agilnost, ki jo imamo, prinašamo tudi na inovativni portfelj. Ker to znamo, ker se bomo naučili tudi novih tehnologij in ker imamo sposobne zaposlene, bomo v skupini Novartis podprli tudi večji del tega portfelja tako pri razvoju kot pri proizvodnji. V splošnem namreč slovenske lokacije pridobivajo investicije in zaposlene. Lani smo na novo zaposlili 650, predlanskim okoli 400 ljudi.