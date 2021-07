Nemočnega župnika pustili na tleh

Štirje roparji župnika v Rovtah pri Logatcu Ivana Petriča so bili včeraj obsojeni na zaporne kazni od enega leta in osem mesecev do dveh let in pol. Peti obtoženi vpletenosti v januarski rop ne prizna, zagovarjal naj bi se na petkovi glavni obravnavi.