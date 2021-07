Na Ravnah so pred dnevi zaznamovali sedmo obletnico odprtja Koroškega medgeneracijskega centra (KMC). »A še zdaleč ne gre le za prostor, namenjen druženju, ampak je to postal tudi učni oziroma izobraževalni center, v katerem se rojevajo različne ideje,« pove Marjana Kamnik, strokovna vodja KMC.

Stometrski jabolčni zavitek Ena od idej prostovoljcev, ki so že pred štirimi leti spekli sto metrov dolg jabolčni zavitek, je bila, da letos spečejo najdaljšo potico, s katero bi se vpisali tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Ta podvig jim je tudi uspel, saj so dosedanji rekord presegli za 20 metrov in 2 centimetra. Certificirani geodet Andrej Merkač je namreč izmeril, da orehova potica oziroma več kot 700 potic, ki so jih zložili drugo za drugo, v dolžino meri natanko 370,02 metra. Tako zdaj na Ravnah čakajo le še na to, da rekord potrdijo tudi v Londonu.

Pekli so na sedmih lokacijah A o uspehu ne dvomijo, saj so se držali vseh navodil in pravil, ki so jih prejeli. »Osemdeset prostovoljcev se je vključilo v priprave in peko potic, kar 400 pa jih je sodelovalo v celotnem projektu. Potice smo pekli na sedmih lokacijah,« je dejala Kamnikova. Sedmo obletnico delovanja KMC pa so združili z odkritjem temeljnega kamna za gradnjo novega centra starejših. V ta namen so na Ravne povabili ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, ki je z županom dr. Tomažem Roženom in direktorjem zavoda Koroški dom starostnikov Srečkom Mlačnikom simbolično odkril temeljni kamen na pročelju propadajočega gradu, katerega prenova bo vključena v projekt sodobnega centra starejših, imenovanega KO-RA.