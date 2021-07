"Še vedno lahko letos obdržimo polovico našega mednarodnega turizma, to je preudaren cilj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v intervjuju za španski dnevnik El Pais dejala ministrica za turizem Maria Reyes Maroto.

V poletnem času po njenih besedah pričakujejo okoli 17 milijonov tujih turistov, mnogi bodo Britanci, saj je to trg, ki je zelo zvest Španiji.

Tako ostajajo pri cilju 45 milijonov tujih turistov v letošnjem letu, ki si ga je vlada zadala sredi maja in predstavlja približno polovico turističnih prihodov v letu 2019, torej pred pandemijo covida-19. Španijo, ki je za Francijo druga najbolj popularna turistična destinacija na svetu, je leta 2019 obiskalo 83,5 milijona tujih turistov.

Od januarja do maja letos so v Španiji zabeležili 3,2 milijona tujih turistov

V obdobju od januarja do maja letos so po zadnjih podatkih v Španiji zabeležili 3,2 milijona tujih turistov, od tega je bilo okoli 130.000 Britancev.

Velika Britanija je po večmesečni prepovedi potovanj v tujino maja sprostila ukrepe, vendar Španije ni na njeni zeleni listi varnih destinacij.

To pomeni, da morajo Britanci, ki se vračajo s potovanj v celinski Španiji, v 10-dnevno samoizolacijo in opraviti dva testa na covid-19. Iz tega so izvzeti le Britanci, ki obiščejo balearski arhipelag, ki vključuje Ibizo in Mallorco, kjer imajo manjše število okužb.

Leta 2019 je Španijo obiskalo 18 milijonov Britancev, od tega jih je 3,7 milijona dopustovalo na balearskih otokih.

Španija je sicer maja v poskusu okrepitve turizma, ki je glavni steber tamkajšnjega gospodarstva, britanske turiste oprostila predložitve rezultata negativnega testa na covid-19, vendar je v naslednjem mesecu, juniju, spremenila politiko in zdaj zahteva negativni test na covid-19 ali dokazilo o cepljenju.