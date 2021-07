Potem ko so v Evropski sindikalni konfederaciji ETUC že pred časom izrazili zaskrbljenost nad stanjem socialnega dialoga v Sloveniji, je Cigler Kralj danes ponovil, da je socialni dialog "zelo pomemben posvetovalni organ" za urejanje družbenih zadev v Sloveniji in na ravni EU. Odkar so se sindikalne centrale sredi maja umaknile iz ESS, dela vse, kar je v njegovi moči, da bi se sindikalisti vrnili za mizo, je zatrdil.

Kot je spomnil, obstaja več izzivov, ki terjajo aktiven socialni dialog, in sicer tako na ravni predsedovanja EU kot tudi na notranjepolitičnem področju, pri čemer je izpostavil dolgotrajno oskrbo in davčne spremembe.

"Seveda pa je eden od prvih pogojev, da se sindikati vzdržijo aktivnega sodelovanja na protivladnih protestih," je izpostavil minister.

Na vprašanje, ali v preteklem obdobju prepoznava kakšne napake vlade, je odvrnil, da "v socialnem dialogu gotovo prihaja tudi do različnih pogledov".