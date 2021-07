65-letni Hrvat iz Koprivnice naj bi vse od leta 1993 do junija letos na svojem posestvu zadrževal leto starejšega moškega, ga fizično zlorabljal, ga prisiljeval k težaškemu delu z živino in po hiši, za kar mu ni plačal, obenem pa mu ni nudil primernih bivalnih in higieničnih storitev. Moškega naj bi lažje izkoristil zaradi njegovih težkih družinskih razmer in življenjskih okoliščin. Moškega so zaradi suma kaznivega dejanja trgovine z ljudmi aretirali, če bi zadeva prišla do sodišča in bi bil spoznan za krivega, pa mu grozi od enega do deset let zapora.

To je že druga zgodba o »sužnjih« pri naših južnih sosedih v zadnjih tednih. Pisali smo že, da naj bi moški na Visu pol leta zadrževal štiri Nepalce, ki naj bi jim pobral dokumente, zanj naj bi od jutra do večera garali brez plačila, omejeval naj bi jim tudi gibanje.