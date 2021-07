Organizacija Zedinjena Slovenija je prejela odlikovanje za pomembno vlogo pri slovenskem osamosvajanju in mednarodnem priznanju države Slovenije ter za 70 let dragocenega ohranjanja slovenstva med Slovenci v Argentini.

Prva leta delovanja so se usmerili v sprejem novih priseljencev in pomoč pri njihovem vključevanju v novo okolje. Organizacija je imela pomembno vlogo tudi med slovenskim osamosvajanjem. Zadali so si cilja, da Argentina čim prej prizna slovensko državo in da se ustvarijo pogoji za prihodnje odnose na več področjih. Ker tedaj še ni bilo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v Argentini, je Zedinjena Slovenija do imenovanja prvega pooblaščenca ministrstva za zunanje zadeve opravljala naloge predstavništva Slovenije, so zapisali v obrazložitvi.

Srebrni red za zasluge je v imenu društva Zedinjena Slovenija prevzel predsednik Jure Komar in ob tem povedal, da so leta 1991 tudi v Argentini stopili skupaj in pred argentinsko družbo izrazili željo, da bi bila Slovenija samostojna. »Vsa čast in hvala vsem Slovencem, ki so v tem času vodili našo skupnost pri tem podvigu. Njim pripada to odlikovanje,« je dejal in dodal, da je za domovino treba skrbeti kot najdragocenejšo pridobitev.

Ninoslav Radovanović je prejel red za zasluge za pomemben prispevek k razvoju slovenske kardiologije in izboljšanju zdravja številnih srčnih bolnikov v Sloveniji. Srčni kirurg in akademik je del svoje strokovne poti namenil tudi slovenskim srčnim bolnikom in slovenski kardiologiji. Pod njegovim vodstvom je bilo ob izjemno nizki smrtnosti opravljenih več kakor 35.000 operacij na odprtem srcu. Zaradi njegove predanosti stroki in bolnikom je bilo leta 1987 ustanovljeno Društvo na srcu operiranih bolnikov Slovenije. Leta 2004 pa je pripomogel k ustanovitvi tretjega kardiovaskularnega centra v Sloveniji, Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor Slovenija v Izoli, so zapisali v obrazložitvi.

Ob prevzemu reda za zasluge je dejal, da je odlikovanje tudi izraz hvaležnosti Marjeti Zorc, brez katere centra ne bi bilo, in vsem sodelavcem kardiovaskularnega oddelka. "Medicor je zelo uspešen, kar kaže tudi evropski kriterij t.i. patient satisfaction. V Sloveniji je po kriteriju zadovoljstva pacientov Medicor na prvem mestu," je povedal.

Predsednik Pahor je posthumno podelil medaljo za zasluge za navdihujočo življenjsko zgodbo in izumiteljske dosežke v svetovnem merilu izumitelju Petru Florjančiču. V njegovem imenu sta odlikovanje prevzela hči Marion Florjancic in vnuk Peter Riolo.

Marion Florjancic je ob prevzemu odlikovanja povedala, da je bil očetov um vedno dejaven, tako podnevi kot ponoči. »Povedal mi je, da so se mu najboljše ideje porodile ravno ponoči, ko je bil v polsnu,« je dejala. Dodala je, da v vseh letih dela v tujini ni nikoli pozabil domovine.

V utemeljitvi odlikovanja so zapisali, da se je Florjančič podpisal pod več kot 400 svetovnih patentov, več kot 40 pa mu jih je uspelo uresničiti. Sam je za svoje najuspešnejše izume imel razpršilec za parfum, okvir za diapozitive in napravo za brizganje plastike. Marsikateri njegovi neuresničeni izumi so vizionarsko prehitevali čas, saj mu tehnika in materiali še niso omogočali izdelave. Največje veselje Petra Florjančiča pa je bilo, če je njegov izum omogočil delo in boljše življenje domačim ljudem v domovini.