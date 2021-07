Vojaki in reševalci dva dneva po plazu, ki se je po obdobju obilnega deževja z goratega območja usul na kraj Atami, tudi s stroji preiskujejo 130 poslopij, ki so bila delno ali v celoti uničena. Doslej so potrdili tri smrtne žrtve, saj so našli truplo še ene starejše ženske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več ljudi še pogrešajo. Zaenkrat po navedbah lokalnih oblasti ne vedo, kje se nahaja skupno 80 ljudi. Premier Yoshihide Suga je danes napovedal, da je v središču prizadevanj iskanje preživelih. Doslej so jih skupno našli 19.

Plaz se je v soboto zjutraj sprožil sredi deževne sezone, ki je v predhodnih dneh na območju Atamija prinesla izjemno obilne padavine. V mestu naj bi v obdobju 48 ur padlo več dežja kot ponavadi v celotnem juliju in preživeli poročajo, da takšnega deževja v življenju še niso doživeli.

Plaz je prizadel območje okrog 120.000 kvadratnih metrov, kjer naj bi skupno živelo 215 ljudi. Reševalne operacije nenehno prekinja slabo vreme, ki prinaša grožnjo novih plazov.

Na njihovo nevarnost oblasti opozarjajo tudi v širši regiji okrog mesta, kjer so več tisoč ljudem svetovali, naj preventivno zapustijo domove. Danes so iz strahu pred novimi plazovi ostali zaprti vrtci na območju in okrog deset šol, poroča nemška tiskovna agencija dpa.