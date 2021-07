V nesreči, ki se je zgodila v mestu Patikul na otoku Jolo tisoč kilometrov južno od Manile, je umrlo 47 vojakov, ki so bili na letalu, in trije civilisti na tleh, so sporočili s filipinskega ministrstva za obrambo.

Poškodovanih je bilo še 49 vojakov in štirje civilisti, ki so jih prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Nekateri preživeli so po navedbah očividcev skočili z letala, tik preden je strmoglavilo.

»Preiskovalna skupina je že prispela na območje,« je dejal tiskovni predstavnik filipinske vojske generalmajor Edgard Arevalo. »Odločeni smo ugotoviti, kaj se je v tem zelo tragičnem incidentu zares zgodilo,« je dodal. »Po razpoložljivih informacijah je letalo upoštevalo posebne protokole glede hitrosti prileta, mesta pristanka in dela vzletno-pristajalne steze, kjer je pristalo,« je dodal.

Letalo je med pristajanjem na otoku Jolo zgrešilo pristajalno stezo, strmoglavilo in zagorelo. Na njem je bilo 96 vojakov, vključno s tremi piloti in petimi člani posadke. Nesreča se je zgodila okoli poldneva po lokalnem času, letalo pa je ob tem zajel ogenj.

Na letalu so bili predvsem vojaki, ki so nedavno zaključili osnovno vojaško usposabljanje, na otok Jolo pa so jih napotili za pomoč v boju proti teroristični skupini Abu Sajaf.