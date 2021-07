4,64 m je dolžinska mera 308 SW, prtljažnik pogoltne od 608 do 1634 litrov.

2 priključna hibrida sta na voljo, in sicer s sistemsko močjo 180 in 225 konjev (132 in 165 kW). Električni doseg je 60 kilometrov.

0,277 znaša količnik upora, kar prispeva k nižji porabi goriva.

25,4 cm (10 palcev) je premer sredinskega barvnega zaslona na dotik, ki je nameščen nekoliko nižje kot digitalna instrumentna plošča.