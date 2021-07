Gre za brezplačni prevoz po celotnem območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana, namenjen pa je predvsem starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam, ki prihajajo na zdravstveno obravnavo v klinike, ki delujejo pod okriljem UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

Posamezniki, ki potrebujejo prevoz s klinkom kavalirjem, ga lahko pokličejo na telefonsko številko 041 504 400 vsak delovni dan med 6.30 in 19.30 in se dogovorijo za brezplačen prevoz med poljubnima točkama znotraj območja UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Ob sobotah, nedeljah in praznikih klinko kavalir ne vozi.

Uporabniki se lahko od doma na pot podajo z avtobusom mestnega potniškega prometa ali z vlakom, izstopijo na katerem izmed postajališč v bližini UKC, od tam pa jih klinko kavalir brezplačno popelje do izbrane klinike in nato nazaj do želene točke. Enako velja tudi za tiste, ki se bodo pripeljali z avtomobili. Tem priporočajo parkiranje na parkirišču P+R Barje, Studenec, Dolgi most ali Stožice, od koder se lahko do UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana pripeljejo z mestnimi avtobusi.

Mestna občina Ljubljana je partner v evropskem projektu Tribute, ki ga sofinancira program Interreg Adrion. Vodilni partner je univerza Politecnico Milano, poleg glavnega mesta Slovenije pa kot partnerji sodelujejo še Milano, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica. sta