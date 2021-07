Danes je potekal kongres francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN), na katerem je bila z 98,35 odstotka glasov za njeno voditeljico znova izvoljena 52-letna Marine Le Pen. Njen naslednji izziv so predsedniške volitve prihodnje leto, na katerih želi biti kandidatka »pozabljenih«, to je tistih, ki niso del družbene elite oziroma urbanih središč. V primeru zmage obljublja sestavo vlade narodne enotnosti, za kar pa bo potrebovala zaveznike, kar bo težko glede na to, da enako kot na mnogih koncih Evropi tudi v Franciji druge stranke zavračajo sodelovanje s skrajno desnico. Le Penova zato zagovarja, da se stranka »odpre drugim političnim silam in civilnodružbenim gibanjem«, in je na kongresu zagovarjala odmik od skrajnih stališč.

Napovedala pa je, da bi po zmagi organizirala referendum o prepovedi zakonitega priseljevanja iz razloga združevanja migrantskih družin in da bi izgnali tujce, ki so obsojeni zaradi kriminalnih dejanj ali nimajo urejenih dokumentov. »Predsednica, predsednica!« je potem sledila ovacija delegatov, ko je sklenila govor.

Vendar bo naskok na zmago na predsedniških volitvah zanjo ogromen zalogaj. Ne gre toliko za to, da Francije še nikoli, odkar je republika, ni vodila ženska. Pomembno je razpoloženje javnosti, ki se je pokazalo tudi na nedavnih regijskih volitvah, ko RN ni osvojila nobene od osemnajstih regij.

Mladi up stranke in njen novi podpredsednik ima le 25 let Oče Le Penove, Jean-Marie, meni, da je tako zato, ker je hči preveč približala stranko tradicionalni desnici. »Ali bo stranka nastopila energično z jasnimi stališči ali pa bo izginila,« pravi. Pri tem pa 92-letni bivši vodja stranke pozablja, da ta v letih 1972–2011, ko je bil na čelu on, nikoli ni imela tolikšne podpore, kot jo ima sedaj. Na regijskih volitvah, denimo, je vendarle dobila dvajset odstotkov glasov, česar pod njim ni dosegla nikoli. Trenja med očetom in hčerjo (ki so morda tudi zaigrana) pa koristijo Le Penovi, saj tako pridobiva zmerne volilce, obenem ji ostajajo zvesti starejši privrženci njenega očeta. Mogoče je tudi, da bodo na predsedniških volitvah mladi, ki so na regijskih volitvah ostali doma (glasoval je samo vsak peti, mlajši od 35 let), podprli Le Penovo, saj jih je že uspešno nagovarjala. Je pa na drugi strani izgubljala tiste, ki glasujejo iz protesta in so proti sedanjemu sistemu strank. Del privržencev je izgubila tudi zaradi nezadostne podpore gibanju rumenih jopičev leta 2018. Za prvega podpredsednika so na kongresu stranke izbrali komaj 25-letnega Jordana Bardella, ki ga imajo zaradi mladosti in zmage na evropskih volitvah leta 2019 za prihodnost stranke oziroma kar za Napoleona. Zelo je predan Le Penovi in bo dejansko vodil stranko od septembra naprej, ko se bo ona z vsemi močmi posvetila osemmesečni predsedniški kampanji.