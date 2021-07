Nekdanji predsednik evropskega sveta Poljak Donald Tusk je napovedal odstop s položaja predsedujočega Evropski ljudski stranki (EPP), potem ko se je odločil za vrnitev v domačo politiko in v soboto ponovno prevzel vodenje liberalne stranke Državljanska platforma, ki jo je leta 2001 soustanovil. Danes je dejal, da se bo iskanje njegovega naslednika na čelu EPP, ki jo je vodil od predlani, ko mu je prenehal mandat na čelu evropskega sveta, začelo jeseni.

»Seveda bi lahko vodil tako stranko kot EPP, toda kot sem dejal, je moja namera, da sem v poljske zadeve poglobim stoodstotno, ne 90- ali 80-odstotno. Zato sem že obvestil moje partnerje, premierje in predsednike iz vrst Evropske ljudske stranke, da sem se odločil vrniti v poljsko politiko,« je dejal Tusk, ki je star 64 let.

Vzpon in padec Državljanske platforme

Desnosredinsko stranko Državljanska platforma (PO) je Tusk soustanovil pred dvajsetimi leti ob razkolu v obstoječih poljskih strankah. Leta 2005 je bil Tusk predsedniški kandidat in je izgubil proti Lechu Kaczynskemu iz stranke Zakon in pravičnost (PiS). Njuna tekma je tako zelo poslabšala odnose med strankama, ki sta sicer obe desno od sredine, da je onemogočila koalicijo med njima in sta postali ostri politični konkurentki, kar sta še danes. Tusk je potem sam ostal na čelu PO, ki je na volitvah leta 2007 zmagala in postala najmočnejša parlamentarna stranka ter oblikovala vlado skupaj z Ljudsko stranko. Postal je premier in na položaju ostal sedem let, potem ko je stranka dobila relativno večino še na volitvah leta 2011.

Leta 2014 so Tuska v EU soglasno izbrali za novega voditelja evropskega sveta, nasledil je Hermana von Rompuyja, ki je po sprejemu lizbonske pogodbe prvi zasedel ta položaj za večletni mandat. Državljanska platforma pa je po njegovem odhodu v Bruselj začela padati, leta 2015 in 2019 je izgubila na parlamentarnih volitvah proti stranki PiS, ki je postala in ostala dominantna politična sila v državi.