Izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića je v Kaunasu pod vodstvom prvega zvezdnika Luke Dončića najprej v skupinskem delu ugnala Angolo in Poljsko, v sobotnem polfinalu Venezuelo in v finalu še gostiteljico Litvo. Zgodovinskega uspeha so se kapetan Edo Murić in soigralci izjemno razveselili, v naslednjih dneh pa se bodo vrnili na delo, saj se igre v Tokiu začenjajo že 24. julija.

»Poslušajte, Luke Dončića se zares ne da zaustaviti. Nikomur to ne uspe in ne ustvarjamo si iluzij, da bo prav nam. Lahko pa ga omejimo oziroma mu onemogočimo, da se bo na parketu počutil komfortno. Kar moramo narediti, je omejiti prispevek ostalih igralcev. Hkrati pa imamo v napadu orožja, s katerimi jih lahko ranimo,« je po polfinalni zmagi proti Poljski novinarjem razlagal litovski selektor Darius Maskoliunas. Bržkone je takrat upal, da bo pri Sloveniji manjkal eden ključnih členov Vlatko Čančar, ki si je v 25. minuti sicer trde in na trenutke tudi grobe, a ves čas športne polfinalne tekme proti Venezueli zvil gleženj, v bolečinah odskakljal na klop in tam tudi obsedel. Na prvi pogled poškodba ni delovala nedolžno, naslednji dan pa je vseeno prišla pozitivna vest, da bo 24-letni Koprčan pripravljen za finalni boj.

Enajst tisoč litovskih navijačev

Slovenska reprezentanca je prvič na turnirju v Kaunasu igrala tudi proti dvorani, saj se je na tribunah Žalgirio Arene gnetlo okoli 11.000 vročekrvnih litovskih navijačev, ki so pričarali izjemno vzdušje. Selektor Maskoliunas je od samega začetka na igrišče poslal oba velikana Domantasa Sabonisa in Jonasa Valančiunasa, a se je prvi hitro vrnil na klop, saj je prejel dve osebni napaki. Še pred njim se je podobno zgodilo Jaki Blažiču, a je Blejec nemudoma selektorju Sekuliću nakazal, naj ga pusti v igri, saj je verjetno začutil, da je vroč. Občutek ga ni prevaral, saj je v prvi četrtini dosegel 10 točk in bil najbolj zaslužen, da je Slovenija povedla za prav toliko točk. Pri Litvi je bil pod obročem pričakovano nezaustavljiv Valančiunas, ki je izsilil po dve osebni napaki Mika Tobeyja (do polčasa je zbral že tri) in Žige Dimca. Na prvi pogled se je zdelo, da mu je bila sodniška piščalka precej naklonjena, a so počasni posnetki pokazali, da se je pod obročema bila prava bitka s številnimi udarci. Po omenjenem vodstvu za deset točk se je Litva hitro zbrala in poravnala izid, nato pa je sledila izenačena druga četrtina, v kateri je blestel Luka Dončić, ki je v tem obdobju dosegel 15, skupaj pa do polčasa že kar 21 točk.

V drugi polčas je Slovenija vstopila izjemno, saj je s tremi zaporednimi trojkami (dve Čančar in ena Tobey) hitro utišala litovske navijače, nato pa je vajeti igre znova v roke vzel Dončić. Skupaj s soigralci so prišli do 12 točk naskoka, a je sledila četrta osebna napaka Tobeyja, kar je vzelo zagon izbrani vrsti selektorja Sekulića. Litva je z delnim izidom 10:0 zmanjšala prednost in imela napad za izenačenje ali celo vodstvo, a ga ni izkoristila, na drugi strani pa je trojko zadel Čančar in sprožil začetek delnega izida 14:0, ki je prinesel plus 16. Dvorana v Kaunasu je povsem utihnila, litovski košarkarji pa v napadu več niso imeli rešitev. Dončić je s skokom že v 33. minuti prišel do trojnega dvojčka, slovenski napad pa je bil razigran in vse bolj je bilo jasno, da se v Kaunasu piše zgodovina. Slovenija je na koncu Litvi prvič od njene osamosvojitve leta 1990 preprečila, da bi se uvrstila na olimpijske igre (tam je bila sedemkrat zaporedoma in trikrat osvojila bronasto kolajno), sama pa se na njih uvrstila premierno.