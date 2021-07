Tako kot smo priča staranju prebivalstva, se tudi medicinske sestre in vsi drugi v zdravstveni in babiški negi intenzivno staramo. V tem trenutku imamo skoraj tretjino oziroma okoli 7000 zaposlenih v zdravstveni negi, ki so stari od 50 do 65 let, kar pomeni, da se bodo upokojili v naslednjem desetletju. Zaradi potreb starajoče se populacije in številnih pridruženih bolezni, tudi če bi nam uspelo nadoknaditi teh 7000 zaposlenih, ne bomo mogli pokrivati vsega, kar bodo ljudje potrebovali v starosti. Samo na bolnišnični ravni nam v tem trenutku manjka četrtina kadra oziroma okoli 1000 medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege.

Ob veliki skupini zaposlenih, ki so pred upokojitvijo, imamo še veliko skupino, v glavnem žensk, ki so stare od 30 do 40 let, torej v obdobju, ko si ustvarjajo družino in zato imamo dodaten izpad kadra. Tisti, ki skrbijo za organizacijo dela po bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, se že soočajo s težavo, da preprosto nimajo več ljudi, ki bi jih lahko razporedili v nočno izmeno. Prav tako je težko zagotoviti dvanajsturne in vikend izmene, saj je generacija med 50. in 60. letom izčrpana, imajo omejitve pri delu, številne pa pestijo tudi poklicne bolezni, a nobena od teh težav, ki jih pestijo, ni priznana kot poklicna bolezen. Soočeni pa smo tudi z menjavo generacij in s tem vrednot v družbi; pri mladih medicinskih sestrah na samaritanstvo, ki smo ga vajeni pri starejših generacijah, ne moremo več računati. Večer v soboto