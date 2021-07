Slovenski teniški igralci in igralke niso dočakali maničnega ponedeljka v Londonu, prvega dne drugega tedna wimbledonskega turnirja, ko so na sporedu vsi dvoboji osmine finala v moški in ženski konkurenci. Kaja Juvan in Aljaž Bedene v soboto proti favoriziranima tekmecema nista bila kos Američanki Coco Gauff in Italijanu Matteu Berrettiniju, ki sta na svetovni lestvici precej pred slovenskima igralcema. Ljubljančana sta z uvrstitvijo v šestnajstino finala dosegla lep uspeh, oba največjega v karieri. Bedene se je v 3. krog turnirja največje četverice uvrstil petič (drugič v Londonu), Kaja Juvan pa pri 20 letih drugič (prvič v Londonu). Spomnimo, da sta preostali Slovenki v posamični konkurenci, Tamara Zidanšek in Polona Hercog, izpadli že v prvem krogu.

Pomemben uspeh Kaje Juvan Slovenski tenis sicer na tretjem letošnjem turnirju za grand slam ni pustil tako odmevnega pečata kot prejšnji mesec na Rolandu Garrosu, ko se je Tamara Zidanšek v Parizu uvrstila v polfinale. Kljub temu je vsaka uvrstitev slovenskega igralca med najboljših 32 posameznikov lep uspeh za vse profesionalce, saj nihče od slovenske četverice, ki se v zadnjih letih udeležuje največjih turnirjev, na svetovni lestvici ni uvrščen med najboljšo svetovno trideseterico. Medtem ko Polona Hercog in Aljaž Bedene sodita med najizkušenejše igralce v karavani, sodita Tamara Zidanšek in Kaja Juvan v kategorijo mladih igralk, ki bi lahko v prihodnjem desetletju krojile vrh ženskega tenisa. Wimbledonski uspeh je bil pomemben za Kajo Juvan, ki po marčevskem pozitivnem testu na covid-19 ni našla priključka do poti, po katerih je hodila pred boleznijo. Poleg tega je zamenjala še trenerja. Do Wimbledona je doživela pet porazov zapored. V Londonu ji je uspel veliki met, saj je v 1. krogu premagala 11. igralko sveta Belindo Benčić, v dvoboju proti 17-letni Američanki Coco Gauff pa je na osrednjem igrišču dokazala, da sodi med najboljše igralke sveta. Kljub navidezno gladkemu porazu s 3:6 in 3:6 je dvoboj pokazal, da Kaja Juvan potrebuje več dvobojev z najboljšimi igralkami na svetu, po katerih bo še nevarnejša za uvrstitev v drugi teden največjih turnirjev. »Bila sem zelo živčna in nikakor se nisem mogla sprostiti. Igrati na osrednjem igrišču je nekaj posebnega. Vesela sem, da sem premagala težko tekmico,« se je veselila Coco Gauff, ki se bo danes pomerila z nekdanjo zmagovalko turnirja v Londonu Nemko Angelique Kerber.

Medvedjev od 0:2 do 3:2 Aljaž Bedene je osamljen slovenski jezdec v moški konkurenci. Ljubljančan je pri 31 letih dosegel dve svoji najbolj gladki zmagi na najmočnejših turnirjih, potem ko je za zmago v 1. in 2. krogu skupaj potreboval manj kot tri ure. Gladki zmagi sta dajali vtis, da bi se lahko Matteu Berrettiniju bolje upiral, a je bil Italijan boljši v vseh teniških prvinah za zmago s 6:4, 6:4 in 6:4. »Ker ne sodim med najvišje igralce, mi tekmeci z odličnim začetnim udarcem ne ustrezajo. Berrettini je serviral res odlično, dobival lahke točke, jaz pa sem bil pri servisu pod velikim pritiskom,« je dvoboj opisal Aljaž Bedene. Največ dela za preboj v osmino finala je imel Rus Daniil Medvedjev. Rus je proti Hrvatu Marinu Čiliću zaostajal z 0:2 v nizih, nato pa uprizoril vrhunski povratek. »Verjamem, da so gledalci uživali. Dvoboj je bil nor, užival sem v vsaki točki. Uspel mi je povratek, potem ko je tekmec v prvih dveh nizih igral neverjeten tenis,« je po večerni zmagi na igrišču številka 1 povedal Daniil Medvedjev. Z enim izgubljenim nizom proti domačinu Cameronu Norrieju se je med najboljših 16 igralcev prebil tudi osemkratni zmagovalec Wimbledona Roger Federer.