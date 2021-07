A še hujša nesramnost do javnosti se je zgodila po javni razpravi. Prevarantski poslanci so kot predstavniki ljudstva javnost ogoljufali in glasovali za spremembe, ki niso bile v javni razpravi. Te spremembe so gradbeni členi, po katerih se lahko gradi ob obrežjih potokov, rek in jezer ter na vodi tudi zunaj naselij, torej povsod. Zakaj je bila potrebna ta prevara ljudstva, ki naj bi po 3. členu ustave imelo oblast, minister Vizjak ni pojasnil.

Če naj bi po njegovem bile spremembe v prid vodam in pitni vodi, zakaj je bila potrebna ta goljufija? Javnost bi podprla spremembe v prid vodi.

Strokovnjaki in širša javnost so prevaro prepoznali in nam sporočajo, da so te spremembe izredno škodljive za naše vode in tudi pitno vodo. Namreč, nepozidana obrežja in zaledja voda so izjemno pomembna za nastanek pitne vode v podtalnici. Deževnica in snežnica še nista pitni vodi. Pitna voda šele nastaja po kar zapletenem procesu in v sožitju z naravo, ne pa z gradnjami. Spoštovanje do pitne vode imamo navsezadnje tudi v ustavi.

V 3. členu ustave tudi piše, da državljanke in državljani izvršujejo oblast neposredno in z volitvami. Ker so nas izvoljeni poslanci prevarali, nam preostane samo še neposredno izražanje naše volje, to je referendum, s katerim lahko to goljufijo preprečimo z glasovanjem proti.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana