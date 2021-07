»Biti izbran za zmagovalca je velika čast, še posebno ker v podjetništvu ne obstajata srebrna in bronasta medalja, vedno je samo zlata – ali si dobil posel ali si vlagal, pa ga nisi dobil. Nagrada je vsekakor še večja spodbuda in motivacija,« je ob prejemu nagrade izpostavil Marino Furlan, ustanovitelj in predsednik podjetja Intra lighting, ki se z evropskega širi na svetovni trg. S kopijo tovarn, ki jih ima v Evropi, želi prodreti v ZDA, v prihodnjih dvajsetih letih pa so zanj zanimive tudi Indija, jugovzhodna Azija in Bližnji vzhod. »To je praksa velikih multinacionalk. Ko je na primer kriza v Evropi in si preveč odvisen od evropskega trga in se ciklično ponavlja, te to zelo prizadene. Če pa delaš tudi na drugih celinah – gospodarske in finančne krize so vedno regionalne – si od lokalnih kriz neodvisen, saj posluješ po vsem svetu,« dodaja Furlan.

Ne oblikujejo luči, ampak svetlobo V podjetju imajo izoblikovano jasno poslanstvo, ki je hkrati tudi konkurenčna prednost: »Ne oblikujemo luči, pač pa svetlobo.« Podjetje je uspešen proizvajalec arhitekturnih svetil, ki jih trži v 68 državah po vsem svetu. V celotni skupini Intra lighting Group imajo zaposlenih več kot 380 ljudi, v matičnem podjetju v Šempetru pri Gorici pa 220. Pomembne vloge v podjetju, ki sta ga pred dobrimi tridesetimi leti ustanovila Marino in Marjetka Furlan, prevzema druga generacija v družini. Sin Anej je direktor razvoja, hči Nika pa vodi projekte v trženju. Oba sta pred dvema letoma postala tudi solastnika podjetja. Do takrat, ko bosta dobila dovolj izkušenj in prevzela njegove vajeti, je družina sprejela odločitev, da na vodstveno mesto postavi zunanjega menedžerja. Razvoj podjetja pa bo ostal v rokah Furlanovih. »Z inovativnostjo, zapisano v DNK podjetja, nenehno mislijo na kupca v iskanju boljših svetlobnih rešitev. Z razumevanjem trendov in z visokimi standardi kakovosti pospešeno vlagajo v najsodobnejše tehnologije, avtomatizacijo in robotizacijo. Tesno sodelujejo z arhitekti, oblikovalci svetlobe, inženirji in oblikovalci interierjev po vsem svetu in za svoje izdelke prejemajo najuglednejša priznanja s področja oblikovanja. Svetila podjetja Intra lighting osvetljujejo prostore tudi največjih svetovnih multinacionalk, kot so Adidas, Facebook, Google, Microsoft, Volvo, Rolex. Razvojni naboj dopolnjujejo z mislijo na trajnost in ga povezujejo z motom Osvetljuj samo, ko je potrebno, kjer je potrebno in kolikor je potrebno,« je neodvisna izborna komisija pojasnila izbor letošnjega prejemnika nagrade odličnosti za družinsko podjetje. Sestavljajo jo prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade, in predsednik komisije Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom in MBILLS.