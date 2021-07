Direktor Sitorja Rudi Tomšič je s poslovanjem podjetja zadovoljen. »Lansko leto je bilo eno izmed treh najboljših v zadnjih petnajstih letih, vendar ne moremo gledati posameznega leta, ampak več let skupaj. Povprečni prihodki se gibljejo okoli 7 milijonov evrov na leto, v preteklem letu pa smo jih imeli več kot 9 milijonov. To je posledica tega, ker smo v preteklem letu delno prodali proizvode, ki so bili narejeni že v letu 2019, poleg tega smo prodali vse, ki so bili narejeni lani. Če decembra prodamo proizvod – imamo majhno število proizvodov velikih vrednosti, do 2 milijona evrov in več – gre v realizacijo tekočega leta, če januarja ali februarja, pa v realizacijo naslednjega leta.«

Naročil dovolj za eno leto

Prihodki podjetja bodo v letošnjem letu pol nižji, ker bodo letos izdelane stiskalnice, razen ene, ki je bila naročena lani, prodali šele prihodnje leto. V začetku letošnjega leta so bili v podjetju kar malce v skrbeh, kako bodo zapolnili proizvodnjo, ker novih povpraševanj lani in v prvih mesecih letos ni bilo. Marca pa se je situacija spremenila, začela so prihajati konkretna povpraševanja, tako da so aprila in maja pridobili tri velika naročila, ki zagotavljajo zasedenost proizvodnje praktično za leto dni vnaprej. »Zasedeni smo do julija ali avgusta prihodnje leto,« dodaja Rudi Tomšič. »Tudi sicer je več povpraševanja in še kar nekaj aktualnih projektov. Če se bo ugodno razvilo, bomo kmalu zapolnili celotno prihodnje leto.«

Z zelo ozko in specializirano proizvodnjo je Sitor edini dobavitelj stiskalnic za proizvajalce plastičnih plošč v Evropi in ZDA, od koder je največ kupcev. Največji trg je Nemčija, od koder je prišlo eno novo naročilo, ZDA ne zaostajajo veliko, saj sta od tam prispeli dve naročili. Podjetju se je obrestovalo dolgoletno vztrajanje na velikem ruskem trgu, kjer se panoga izdelave plastičnih plošč s stiskanjem v hidravličnih stiskalnicah vendarle razvija. Predlani in lani so v Rusijo poslali po eno stiskalnico, že nekaj časa pa je v igri še eno novo naročilo, a še ni realizirano. Potencialni trg bi lahko bila tudi Južna Amerika, kjer sicer še niso sklenili nobenega posla. Nekaj zanimanja je iz Japonske, a dlje od povpraševanja še niso prišli, enako velja za Kitajsko in Indijo.