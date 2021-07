Dejansko imamo v ponudbi štiri športne terence, če v to štejemo tudi električnega enyaqa. Z vidika povpraševanja in strukture trga dodaten športni terenec ni potreben in ga (za zdaj) tudi ne pričakujemo.

Potrebo po električnem športnem terencu popolnoma pokriva novi enyaq, ki je tudi prostorsko zelo blizu kodiaqu. Različice PHEV (priključni hibrid) tovarna prednostno uvršča med modele, ki so največ uporabljani kot službena vozila, kot sta superb in octavia. V tem segmentu je povpraševanje veliko predvsem zaradi davčnih ugodnosti, ki jih v Sloveniji na žalost še nismo deležni.

Se strinjam. Proizvajalec se je potrudil poiskati najboljšo kombinacijo med željami stranke po športnem in dinamičnem avtu, hkrati pa niso zanemarili vidika optimizacije izpustov.

To je zelo težko napovedati. Znamka ima zagotovo še potenciala, kar tudi dokazuje na drugih trgih. Naš primarni cilj nikoli ni bil določeno mesto na lestvici, ampak stabilna, na dolgi rok rastoča prodaja ter predvsem zadovoljstvo in zvestoba kupcev. Visoko uvrstitev razumem kot posledico tega. Že tretje leto smo tudi soočeni s situacijo, da prodajnih številk ne določa povsem povpraševanje oziroma naš prodajni potencial, ampak v veliki meri tudi zmogljivost proizvodnje. Iz osebne izkušnje dobro vem, da je biti številka ena zelo zahtevno in lahko celo nehvaležno. Takrat se »napad« hitro lahko spremeni v »obrambo«, ker nimaš več česa »osvajati«. Z vzponom na najvišje mesto na lestvici postaneš tarča tekmecev. Seveda pa ima to tudi svoje prednosti v obliki prepoznavnosti, zaupanja kupcev v znamko… maš