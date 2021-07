Zajtrkovanje z vsemi osmimi člani stranke iz Podravja pa se nam zdi nekoliko diskriminatorno do preostalih članov po državi. Predsedniku SMC zato predlagamo, da s kakšnim sendvičem, kavico in rogljičkom počasti vse aktivne člane SMC, ki niso na vidnih položajih v stranki, vladi ali v državnem zboru. Ne bo veliko stalo in tudi zelo hitro bo opravil.