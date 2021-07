V podjetju Adidas so se zavezali, da bodo do leta 2024 izdelovali le izdelke iz recikliranega poliestra, s tem pa pripomogli k zmanjšanju plastičnih odpadkov po svetu. Njihov kultni model stan smith, ki kraljuje na ulični sceni že 50 let, je tako letošnjo pomlad zaživel v novih trajnostnih različicah in navdihnil prav poseben lokalni projekt. Sporočilo odgovornega ravnanja z odpadki je športna blagovna znamka prenesla tudi na Slovence, ko se je povezala s slovenskim socialnim podjetjem Preoblikovalnica, ki ljudi spodbuja k ponovni rabi in predelavi.

Instalacija iz odsluženih obuval

Od 12. aprila pa do sredine maja so v vseh trgovinah Adidas, The Athlete's Foot in Buzz po Sloveniji ljudi nagovarjali, naj sodelujejo v akciji, tako da prinesejo svoje stare čevlje, Slovenci pa so se z veseljem odzvali. V mesecu dni se je nabralo več kot 250 parov starih čevljev, iz katerih bodo ustvarili popolnoma nove izdelke. Da bi stare čevlje postavili na ogled in ljudi spodbudili k odgovornejšemu nakupovanju, so postavili instalacijo iz rabljenih obuval, ki ljudi ozavešča o problematiki odpadkov. Vse do 10. julija bo ta na ogled v nakupovalnem središču Aleja.

Pobudi za boljši in lepši planet so se pridružili tudi številni znani Slovenci, kot so pevci Tim Kores - Kori, Nika Krmec in David Amaro, hiphoper Nipke, vplivnici Lili Čadež in Adrijana Dimec ter drugi, ki korakajo trajnosti naproti s svojimi novimi supergami stan smith. Na svojih družbenih omrežjih so s projekti »naredi sam« pokazali, kako enostavno in zabavno je lahko predelovanje odpadnih materialov, podružili pa so se tudi pred postavljeno skulpturo, za katero so prispevali vsak svoj par odpadnih športnih copat.