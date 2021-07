Papež gre na operacijo

Papeža Frančiška so danes sprejeli v rimsko polikliniko Agostino Gemelli, kjer ga v kratkem, morda že danes, čaka operacija na debelem črevesju. Papeža namreč muči črevesna bolezen, ki mu povzroča bolečine in druge težave v predelu trebuha, so pojasnili v Vatikanu.