Gajser se na blatni progi, ki se je v koledar svetovnega prvenstva vrnila po šestih letih odsotnosti, ni najbolje znašel. V obeh vožnjah je zaostal na štartu in nato lovil tekmece. V prvi vožnji je zasedel peto mesto, v drugi pa šesto.

Štiriindvajsetletni Gajser, sicer zmagovalec prve dirke sezone v Rusiji in drugouvrščeni na drugi v Veliki Britaniji, ostaja v vodstvu skupnega seštevka s 124 točkami. Pred današnjim zmagovalcem ima šest točk prednosti, tretjeuvrščeni, Francoz Romain Fabvre, jih ima 107, Italijan Antoni Cairoli na četrtem pa 105.

Elitni razred MXGP je postregel z dokaj umirjeno prvo vožnjo. V kvalifikacijah je Gajser zaostal samo za Jeffreyem Herlingsom. Na štartno rampo se je postavil ob Nizozemca. Na prvo merilno mesto je pripeljal na sedmem mestu in se nato hitro prebil do petega mesta, na katerem je vozil vse do cilja.