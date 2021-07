Na Gruškovju več kot dve uri čakanja, zastoj pred Karavankami

Na mejnih prehodih s Hrvaško, od koder ta konec tedna poročajo o povečanem prometu, so v popoldanskih urah ponekod že nastale daljše kolone vozil tudi pri vstopu v državo. Na Gruškovju je treba čakati več kot dve uri, do pol ure pa je čakalna doba na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje, Dragonja in Jelšane.