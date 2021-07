Trojica je bila namenjena na Dufourspitze v Peninskih Alpah, ki je z dobrimi 4360 metri eden najvišjih vrhov v Alpah in Evropi. Vrh je del masiva Monte Rosa na meji med Italijo in Švico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preden so jih v soboto našli na italijanski strani Vincentove piramide, malo nižjega vrha, so veljali za pogrešane. Reševalci so jih najprej odpeljali v bližnjo kočo, a reševalni helikopter zaradi ekstremnega vremena in močnih vetrov ni mogel vzleteti pred nočjo, zato se je reševalna operacija zavlekla.

Ženski, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA obe Italijanki z Piemonta, sta v vmesnem času umrli, oživljanje ni bilo uspešno.