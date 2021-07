Oblasti v Moskvi so doslej zavračale morebitno novo ustavitev javnega življenja, a dnevni porast, o katerem poročajo danes in znaša kar 25.142, je najvišji po 2. januarju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Samo v Moskvi so v minulem dnevu potrdili 7624 novih primerov in 111 smrti.

Iz države sicer že pet dni zapored poročajo o rekordnem številu smrti zaradi covida-19. Največ jih je bilo v soboto, kar 697, danes je ta številka padla na 663.

V 146-milijonski Rusiji je bilo doslej cepljenih le 16 odstotkov ljudi, v veliki meri zaradi nezaupanja do razpoložljivih cepiv.

Ruski predsednik Vladimir Putin je nedavno ponovil, da nasprotuje obveznemu cepljenju, a v Moskvi je medtem cepljenje delno obvezno. Tamkajšnje oblasti so namreč odločile, da mora biti do sredine avgusta v celoti cepljenih vsaj 60 odstotkov zaposlenih v storitvenih dejavnostih.

Azija je sicer zaenkrat najbolj na udaru nove različice delta, število okužb pa zadnje čase nevarno narašča tudi v Afriki, ki ji je pandemija doslej z najhujšim večinoma prizanesla, poroča AFP.

Iz nekdanje sovjetske republike Kazahstan poročajo o rekordnih več kot 3000 novih okužbah v enem dnevu, medtem ko so v Tadžikistanu - tam so junija prvič po skoraj pol leta sploh priznali, da beležijo nove okužbe z novim koronavirusom - v soboto uvedli obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let.

168-milijonski Bangladeš je medtem znova pod vsedržavnim strogim zaprtjem, ki ga nadzorujeta policija in vojska. Delno zaprtje so v soboto razglasili tudi v Indoneziji, kjer beležijo dnevne rekorde tako po številu novih okužb kot smrti, različica delta pa tam predstavlja že več kot 80 odstotkov vseh okužb.

Da je pred vrati že peti val pandemije medtem svarijo tudi v Iranu. Prebivalce je glede tega posvaril odhajajoči predsednik Hasan Rohani.