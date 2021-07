Uvod v adrenalinsko zabavo je bil Beach Food Festival z več kot dvajsetimi izbranimi ponudniki gurmanskih uličnih grižljajev. Polna plaža obiskovalcev je uživala v hoji po vodi, skokih s trampolina in drugih mokrih igrah, supanju, dričanju po blazini airtrack, odbojki v vodi in najvišji skakalnici oziroma letalnici doslej. Največ točk žirije, ki so jo sestavljali gimnastična šampionka Tjaša Kysselef, šankrocker Matjaž Jelen in akrobat Marko Knafelc, so osvojili Gašper Novak, Gregor Pučnik in Matija Miščič, ki so za svoje polete prejeli denarne in praktične nagrade, s plohom leta pa se je v anale Pljuska zapisala Tamara Logar. Dogodek sta z zabavnimi komentarji povezovala komik Klemen Bučan in glasbenik Dejan Tamše.

Veliko pozornosti so pritegnili akrobatski šovi in postavljanje novega rekorda kolektiva Dunking Devils v skoku v dolžino z ruske gugalnice - rekordni pristanek je bil daljši od 15 metrov.

Pljusk je skupni projekt MO Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline in agencije Extrem, ki bo poletje ob že uveljavljenih dogodkih (Triglav The Rock Ljubljana, Ljubljana Beach Volley, Goni Pony za Red Bull ...) zaznamovala še z dvema odmevnima premierama: trampolinskim spektaklom Odbito na Ljubljanici (21. avgusta) in oviratlonom Spartan Race (28. avgusta v Kranjski Gori), v katerem sta se pred kratkim pomerila tudi James Corden in princ Harry.