Na izbor se lahko prijavijo kandidati, ki živijo in delajo na kmetiji, ki še niso dopolnili 40 let in ki so z inovativno idejo pomembno prispevali k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva, so sporočili iz KGZS in zveze.

Poleg tega se morajo kandidati odlikovati vsaj po enem od naslednjih vidikov: da njegove ideje prinašajo novosti pomembne za nadaljnji razvoj, da njegove ideje prinašajo izvirne pristope k delu in da se vpeljane spremembe odražajo v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji.

Kandidati in njihova dela bodo predstavljeni v zborniku in na videu. Pred podelitvijo naziva bodo kandidati, ki jih bo ocenjevala strokovna komisija, predstavljeni tudi v oddaji Ljudje in zemlja na RTV Slovenija.

KGZS bo vloge zbirala do 6. avgusta, zainteresirani jih lahko pošljejo po pošti ali na elektronski naslov kgzs@kgzs.si, lahko pa jo tudi oddajo osebno v tajništvu KGZS.