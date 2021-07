Letalo je zapeljalo s steze med pristajanjem na otoku Jolo, kakih tisoč kilometrov južno od filipinske prestolnice Manila, je povedal prvi mož filipinskih oboroženih sil, general Cirilito Sobejana. Kot je dodal, delajo vse, da bi pogasili ogenj, ki je zajel letalo, in varno rešili še preostale potnike, poroča dpa.

Francoska tiskovna agencija AFP medtem poroča o zgolj 15 rešenih vojakih.

Kot še dodaja AFP, so bili na letalu številni vojaki, ki so šele nedavno zaključili osnovno vojaško urjenje in naj bi na nemirnem otoku Jolo sodelovali v boju proti teroristom v tej večinsko muslimanski regiji. Vojaška prisotnost na jugu Filipinov, kjer deluje več oboroženih skupin, je močna.