Anglija je proti nekonkurenčni Ukrajini brez težav upravičila vlogo favorita, potem ko je dosegla hitre gole na začetku prvega in drugega polčasa. Postala je prva država na evropskih prvenstvih, ki je tri gole na eni tekmi dosegla z glavo. Ob učinkovitosti v napadu ima trdno obrambo, saj na petih tekmah na prvenstvu še sploh ni prejela zadetka. Danska pravljica na prvenstvu se nadaljuje, saj je v Bakuju po hudem boju premagala Češko z 2:1. Čeh Schick je s petim golom na lestvici strelcev ujel Ronalda.

Angleži so oba polčasa začeli atomsko

123 sekund so potrebovali Angleži za vodilni zadetek, s katerim so šokirali Ukrajince. Streling je izkoristil nepazljivost ukrajinske obrambe in podal sijajno žogo do Kanea, ki je s špico svoje nogometnega čevlja, medtem ko je že padal, žogo spravil mimo vratarja Buščana. Angleži so z zadetkom le še utrdili prevlado na igrišču. Ukrajinci so prvič ogrozili gol Pickforda v 17. minuti, ko je Walker podaril žogo Jarmolenku, ki švignil v kazenski prostor, vendar je angleški vratar njegov strel ustavil. Sterling je s preigravanji vnašal zmedo v obrambo Ukrajincev, ki so bili zaradi kombinatorne igre Angležev v podrejenem položaju, vendar spremembe izida ni bilo. Še najbolj je zapretil Rice, ki je sprožil pravo bombo, vendar je Buščan strel z velikimi težavami ustavil. V finišu prvega polčasa so kakovost svoje igre dvignili tudi Ukrajinci. Cigankov, ki je zamenjal poškodovanega Krivcova, je dvakrat premešal angleško obrambo in namučil angleške branilce, vendar ni zmogel zaključnega udarca.

Drugi polčas je Anglija začela še bolj atomsko kot prvega, saj je dva gola dosegla v uvodnih petih minutah. Obakrat je bil podajalec Shaw, naprej iz prostega strela, nato pa po šolski akciji v napadu, v kateri je večino dela opravil Sterling s trikom z igrišča za mali nogomet, z glavo pa sta gola dosegla Maguire po nebeškem skoku in Kane, ki takšnih priložnosti ne zapravlja. Ukrajina je bila na kolenih, postajala je vse bolj brezvoljna in prišlo je do popolnega razpada sistema. Anglija je še naprej narekovala ritem in četrti gol dosegla v 63. minuti, ko se je v 62. nastopu za reprezentanco prvi zadetek dosegel rezervist Henderson z glavo po podaji Mounta iz kota. Poskusi Ukrajincev, da bi dosegli vsaj častni gol so bili neuspešni.