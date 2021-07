Požar je na priljubljenem grškem turističnem otoku izbruhnil po desetih dneh vročinskega vala s temperaturami prek 40 stopinj Celzija. Plamene je dodatno razplamtel močan veter. Zaradi ognjenih zubljev so oblasti evakuirale več vasi, gasilci pa pri gašenju uporabljajo sedem letal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prebivalci so morali več krajev zapustiti tudi na območju Limassola in Larnake na Cipru, kjer se ob visokih temperaturah in vetru prav tako širi obsežen požar. Ta naj bi že uničil nekaj poslopij, o žrtvah pa ni poročil.

Kot je za ciprsko tiskovno agencijo CNA dejal minister za kmetijstvo Kostas Kadis, je Ciper za pomoč že zaprosil tako sosednji Izrael kot Evropsko unijo. Želijo si pomoči štirih letal, s katerimi bi gasili plamene. Letala naj bi pričakovali tudi iz Grčije.

Trenutno se sicer z ognjenimi zublji že bojuje več kot 20 gasilnih vozil, šest helikopterjev in štiri letala. Na pomoč so jim priskočili tudi britanski vojaki, ki so nameščeni na otoku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.