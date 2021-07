Na dirki po Franciji so se kolesarji soočili s prvo gorsko etapo. Dolga je bila 150,8 kilometra. Za še težje razmere je poskrbelo vreme, saj je v Franciji ves dan padal dež. To pa ni prav nič motilo branilca naslova Tadeja Pogačarja, ki je odčital kolesarko lekcijo. »Danes bom bolj branil položaj, včeraj je bil težak dan,« je pred etapo dejal Pogi, a se je nato več kot očitno premislil. Iz skupine favoritov se je izstrelil pod vrhom predzadnjega vzpona dneva, na prelazu Romme. Do cilja je bilo še nekaj več kot 30 kilometrov, 21-letnik pa je z izjemno solo vožnjo prehiteval ubežnike pred seboj enega za drugim in povečeval prednost pred glavnimi konkurenti. Ob vstopu na zadnji prelaz na La Colombiere je bil virtualno že v rumeni majici, a Pogačar se ni ustavljal. Z »raketno« hitrostjo se je približeval celo vodilnim na dirki, ki so imeli ob napadu Pogačarja na prelazu Romme še tri minute prednosti. Na vrhu Colombierja je bil Pogačar že drugi, pred njim je bil zgolj še Dylan Teuns (Bahrain-Victorius), ki je imel za zaključni spust še 20 sekund prednosti pred Slovencem. Pogačar nato na spustu ni pretiraval, da ne bi prišlo do padca na spolzki cesti. S tem pa je Belgijcu dopustil možnost, da je prišel do etapne zmage. Pogačar je na koncu etape zasedel četrto mesto, saj sta ga na spustu ujela tudi Ion Izaguirre (Astana) in Michael Woods (Israel Start-Up) in ga na cilju tudi prehitela. »Zmago posvečam dedku, ki je umrl tik pred mojim odhodom na Tour. Za mano je težko leto, sedaj pa se končno lahko veselim. To je res izjemen dan zame in upam, da je dedek ponosen name,« je čustveno v cilju razlagal zmagovalec etape.

Pogačar že odločil Tour?

Čeprav Pogačarju ni uspelo priti do etapne zmage, bo njegova vožnja zapisana v zgodovino Toura. Izjemen solo napad od daleč, na etapi, ko je nameraval le braniti svoj položaj. Na etapi, ko je bilo pričakovati napad tekmecev nanj, pa se je za to odločil kar sam. Pred najhujšimi tekmeci si je privozil več kot tri minute prednosti. Tri minute in dvajset sekund za njim sta v cilj prišla Richard Carapaz (Ineos) in Jonas Vingegaar (novi kapetan Jumbo-Visme), ki sta verjetno sedaj njegova glavna tekmeca, če temu tako sploh še lahko rečemo. Danec in Ekvadorec zasedata peto in šesto mesto v skupnem seštevku, a za izjemnim Slovencem zaostajata natanko pet minut. Prvi zasledovalec Pogačarja po današnji etapi ostaja Belgijec Wout Van Aert, ki pa ni resen tekmec za rumeno majico, saj tudi danes ni mogel slediti najboljšim v klanec. V skupni razvrstitvi pa za Slovencem edini zaostaja manj kot štiri minute (+1:48). Tretji je Alekej Lucenko (Astana) z zaostankom štiri minute in 48 sekund. Ob pogledu na skupni seštevek se prav lahko zazdi, da je Pogačar Tour odločil že v prvem tednu dirkanja, a dirke še ni konec. V kolesarstvu se dogajajo nepredvidljive stvari, a le želimo si lahko, da ne pride do kakšnega padca, saj si takšna predstava zasluži nagrado. To pa je končna zmaga na Touru.

»Začetek je bil zelo zahteven, kolesarji so bili povsod, vsi so želeli biti v begu. Na koncu sem se dobro počutil v tem vremenu, ki mi zelo ustreza. Pred zadnjimi tremi vzponi sem moštvenim kolegom dejal, da si želim razbiti dirko in to nam je uspelo,« je samozavestno v izjavi za organizatorje Toura dejal 22-letni Pogačar in dodal: »Ko sem videl, da so vsi trpeli in da so Rui, Brandon in Davide (Costa, McNulty in Formolo, op. a) opravili odlično delo, sam pa sem napadel in nadaljeval v svojem ritmu. Res sem zadovoljen z razpletom.«