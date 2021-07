To je bil peti nastop Ljubljančana v tretjem krogu največjih turnirjev; po dvakrat je dva tekmeca premagal na Rolandu Garrosu in Wimbledonu, enkrat pa na US Opnu.

Bedene je v prvem krogu s 6:4, 6:4, 6:0 premagal Francoza Corentina Mouteta, v drugem pa s 6:1, 6:0, 6:2 Japonca Yoshihita Nishioko.