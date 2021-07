Po besedah Mongija Slima iz Rdečega polmeseca je čoln v noči s ponedeljka na torek odplul iz Libije, na njem so bili migranti iz različnih držav, med drugim iz Bangladeša, Čada, Egipta, Eritreje in Sudana.

Preživeli, ki so jih rešili v noči na danes, so stari med tri in 40 let.