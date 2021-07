Cvetličarka Barronelle Stutzman je leta 2013 zavrnila izdelavo cvetnega aranžmaja Robertu Ingersollu za njegovo poroko s Curtom Freedom. Stutzmanova je zatrdila, da ji to prepoveduje vera v Jezusa Kristusa. Zaradi tega so jo oblasti države Washington kaznovale na podlagi zakona, ki prepoveduje diskriminacijo zaradi spolne orientacije.

Konservativno Zavezništvo za obrambo svobode ji je pomagalo pri pritožbah in nato uspelo primer spraviti do vrhovnega sodišča, ki pa je obravnavo zavrnilo. Zanjo so bili le trije od šestih konservativnih sodnikov, kar je presenečenje. Za sprejem primera v obravnavo je potrebno soglasje najmanj štirih vrhovnih sodnikov.

Vrhovno sodišče je leta 2018 v podobnem primeru pekarne v državi Kolorado, ki je zavrnila izdelavo torte za poroko homoseksualnega para, odločilo v prid pekarni, ki se je sklicevala na vero.