»Slišal sem grozen zvok in videl, kako se vali blato, medtem ko so reševalci pozivali ljudi, naj zbežijo z domov,« je povedal vodja templja blizu kraja nesreče. Tudi sam je zbežal, ko se je vrnil, pa pred templjem ni bilo več avtomobilov in hiš.

Na Japonskem je ta čas deževno obdobje, ki traja več tednov. V tem času so plazovi in poplave pogosti, v zadnjih letih pa se razmere zaradi podnebnih sprememb še slabšajo. Padavine so namreč bolj intenzivne zaradi toplejšega ozračja z več vlage.