Ponarejena potrdila za nekaj več kot sto evrov

Italijanski preiskovalci so zasegli vrsto kanalov in računov aplikacije Telegram, prek katere je kriminalna združba ponujala evropska digitalna covidna potrdila. Na spletu so ponujali ponarejene dokumente o cepljenju proti covidu-19, ki so ključni za potovanja po Evropski uniji, za od 110 do 130 evrov.