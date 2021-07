Nekaj minut po polnoči je v Simonovem zalivu zagorelo plovilo, pomorska policija je v njegovi bližini na krov prevzela moškega, ga dostavila na obalo, kjer so mu koprski gasilci nudili prvo pomoč, zaradi lažjih opeklin in odrgnin pa so ga reševalci kasneje odpeljali v bolnišnico v Izolo.

Oskrbeli so tudi žensko, ki je sama priplavala do obale. Požar so pogasili.