Da je 21-letna Sha'Carri Richardson padla na dopingu, je prvi poročal jamajški časnik Gleaner, sledili so ameriški mediji, nato pa se je novica bliskovito razširila po svetu. Enaindvajsetletnica si je junija na ameriških kvalifikacijah teka na 100 m pritekla prvo mesto in s tem vozovnico za Tokio, že pred tem pa je aprila postala šesta najhitrejša ženska na svetu s časom 10,72 sekunde.

Ker pa je marihuana na seznamu prepovedanih poživil Svetovne protidopinške agencije (Wada), je Richardsonova prejela sicer najnižjo zapovedano kazen - enomesečno prepoved nastopanja, vseeno pa je s tem ostala brez nastopa na OI. V Tokiu se bo tekmovalni del v atletskem sporedu začel 30. julija.

Times je poročal še, da so druge atletinje v finalu teka na 100 m že obvestili, da so pridobile eno mesto.

»Le človek sem«

»Pravila so jasna, ampak ta odločitev je srce parajoča na več ravneh. Upam, da bosta odgovornost, ki jo je prevzela, in opravičilo pomemben primer za nas vse, da lahko prebrodimo slabe odločitve, četudi imajo velike posledice,« je ob tem dejal šef Ameriške protidopinške agencije (Usada) Travis Tygart.

Športnica je sprva na kratko čivknila: »Le človek sem.« Nekaj ur zatem pa je za NBC komentirala: »Prevzemam odgovornost za svoja dejanja. Vem, kaj sem storila, česa ne bi smela storiti in kaj je prepovedano. In še vedno sem se odločila tako, kot sem se. Ne iščem izgovorov, pa tudi ne sočutja ljudi.« Marihuano naj bi v svoje telo dobila med kvalifikacijami za OI in sicer junija letos, s tem pa naj bi si pomagala ob smrti biološke mame.