V vsakem delu igre so padli po trije zadetki, izid vseh tretjin je bil 2:1 za Tampo, ki je po manj kot štirih minutah tekme že vodila z 2:0.

Za Montreal, ki se mu vse bolj izmika prvi naslov po letu 1993, so zadeli Phillip Danault,Nick Suzuki in Corey Perry, za Tampo za poleg Johnsona še Jan Rutta, Victor Hedman ob igri z igralcem več, Nikita Kučerov in Blake Coleman. Kučerov in Hedman sta poleg gola prispevala še podajo.

Izkoristili hitrost in izkušnje Tampa je na tekmi izkoristila svojo hitrost, obrambo in izkušnje iz končnice. »Zelo sem vesel zmage. Mogoče sem še celo bolj vesel za Tylerja Johnsona,« je po koncu dejal trener Tampe Jon Cooper. Johnson je oba gola dosegel z bekendom, enega v drugi in enega v tretji tretjini. »Vem, kako zabavno je bilo lani in to bi rad ponovil,« je dejal Johnson. Lani je Tampa v finalu po šestih tekmah za drugi naslov v zgodovini kluba premagala Dallas Stars. Ekipe, ki so v finalu povedle s 3:0 v zmagah, so v 26 od zadnjih 27 primerov na koncu tudi osvojile naslov. Veliki prebrat je leta 1942 uspel le Toronto Maple Leafs, ki so proti Detroit Red Wings izgubili prve tri obračune, a na koncu dobili serijo s 4:3.