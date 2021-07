Vlada je v sredo sprejela spremenjen seznam držav glede na epidemiološke razmere, po katerem so od danes na zelenem seznamu cela Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna gora, pa tudi Estonija, Litva in Luksemburg. Zeleni seznam držav, pri katerih velja, da ni omejitev ob vstopu v Slovenijo, se tako vztrajno daljša.

Na zelenem seznamu so sicer po novem tudi številne administrativne enote v več državah. Tako so na zelenem seznamu večji del Francije, več grških regij in belgijska Flandrija.

V veljavo danes stopajo tudi spremenjeni pogoji vstopa v Slovenijo z območij na rdečem in temno rdečem seznamu.