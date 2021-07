Navijaštvo je najboljši obči ventil. Ko je John Terry podpisal za Chelsea, sta njegov oče in stric doživela živčni zlom, ko pa je proti družinskemu ljubljencu West Hamu zadel gol, ju je videl, kako mu s tribune besno kažeta sredince. Torej Anglija. Kljub temu, koliko nogomet pomeni Angležem in koliko denarja se na njegov račun na Otoku obrne, je bilo po prvi zmagi nad Nemci po letu 1966 zaznati, da se jim šele zdaj dogaja, kar se je Sloveniji po vsega nekaj letih obstoja. Evforija. Da pa bi tokrat res lahko postali prvaki. Kot smo v tej rubriki omenili že zadnjič, ko je bila kvota nanje še 8, zdaj je 3, dajejo vtis, da bi jim lahko bila sreča mila. In imajo energijo. V sobotni večerni tekmi se bodo pomerili z Ukrajino. V Rimu bodo igrali. A Ukrajinci niso zastonj v četrtfinalu. Izkazali so se kot najbolj igriva ekipa. Tudi nepopustljiva. Proti Nizozemcem so se uspeli vrniti po 0:2. »Free super Tips« pravi, da bo Anglija zmagala z 1:0, prej tekmo z manj kot pa z več kot tremi goli skupno pričakujejo tudi stavnice. A Ukrajinci imajo hiter protinapad in lahko zadenejo, kar navaja na stavo »oba gol« za kvoto 2,00.

V drugem oziroma po urniku prvem sobotnem četrtfinalu se soočata Češka in Danska. Ekipi, ki dokazano radi remizirata. Danci se zdijo živahnejši, z Valižani so opravili suvereno. In mimogrede. Res grozen je občutek, ko imaš na stavnem listku »oba gol«, čakaš pa še na gol ekipe, kot je Wales. A to prvenstvo se zdi podobno nepredvidljivosti slovenske lige, samo malo zmanjšani fokus in motiviranost sta lahko odločilna in lahko da je efekt Eriksen pri Dancih presežen. Čehi bodo pričakovano nastopili zaprto, in če že ne ob koncu, za kar se ponuja koeficient 3,00, bi lahko bil remi ob polčasu, za kar je na voljo kvota 2,00. Dvojni znak je seveda nakloniti Dancem.