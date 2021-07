Maestro Valerij Gergijev: Svetovljan, ki prijateljuje s Slovenci

Maestro Valerij Gergijev je svetovni fenomen, eno najbolj iskanih dirigentskih imen, človek, sposoben tudi izjemnih organizacijskih in logističnih podvigov, umetnik, ki se mu priklanjajo politiki (predsednik Vladimir Putin je očaran nad njim, tudi ko je treba razvezati mošnjiček za kulturne, umetniške in infrastrukturne projekte, povezane z Marijinim gledališčem ali z mestom Sankt Peterburg), glasbeniki ekstatično lebdijo z njim in z vsakim njegovim filigranskim premikom dirigentske paličice, poslušalci si ne upajo dihati, da ne zmotijo kontemplacije, ki jo zna ustvariti ta karizmatični dirigent. V četrtek je znova navdušil Ljubljano.