Kombiniranje cepiva: ko bolnike pošiljajo od vrat do vrat

Ko je Ljubljančanka, ki je bila prvič cepljena s cepivom AstraZenece, izrazila željo, da bi se v drugo cepila s cepivom Pfizerja ali Moderne, so jo v zdravstvu pošiljali od vrat do vrat. Pri obeh odmerkih morajo na cepilnih mestih za zdaj praviloma uporabiti enako cepivo, toda v praksi so lahko odločitve zelo različne.